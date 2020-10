Watch Dogs: Legion sprenger London i historietrailer

Du ser på Annonser

Med all respekt til Ubisoft er det lenge siden et av spillene deres har imponert meg historiemessig, men det er en mulighet for at Watch Dogs: Legion kan fikse dette.

Det franske selskapet har gitt oss en ny historietrailer fra Watch Dogs: Legion, og selv om spillet ikke har en spesiell hovedfigur virker det som om vi kan glede oss til både intriger, mystikk, action og hva det måtte være mens vi kjemper for å redde den engelske hovedstaden fra totalt kaos.

De siste inntrykkene er da ikke verst heller.