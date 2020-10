Watch Dogs: Legion tar relativt liten plass på PC, PS4 og Xbox One

Mens spill som Call of Duty: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2 og Destiny 2 får mange til å frykte at de kommende konsollenes maksplass på 800GB blir altfor lite er...

Man vet at et Ubisoft-spill nærmer seg når selskapet slipper nye trailere flere ganger i uken, så med Watch Dogs: Legion bare seksten dager unna kan vi forvente å se mye...

Watch Dogs: Legion vil kreve litt mer av PC-en din enn planlagt

den 12 oktober 2020 klokken 21:55 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Ubisoft offentliggjorde PC-kravene for Watch Dogs: Legion i september sa de at det var en sjanse for at ting ville endres før lanseringen den 29. oktober. Det var det...