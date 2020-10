Du ser på Annonser

Da Ubisoft offentliggjorde PC-kravene for Watch Dogs: Legion i september sa de at det var en sjanse for at ting ville endres før lanseringen den 29. oktober. Det var det greit at de poengterte.

Nå har selskapet nemlig offentliggjort nye PC-krav for Watch Dogs: Legion, og som du kan se kreves det for eksempel en sterkere GPU enn først antatt for å kunne spille i 1080p

med lave innstillinger.