WaterField Designs har laget en ryggsekk som kan brukes hver dag

HQ

Det kan være vanskelig å finne den perfekte vesken for din situasjon. Det finnes en rekke alternativer, og det kan være et mareritt å finne ut hvilken som passer best for deg. Heldigvis har Waterfield Designs funnet en løsning på dette problemet ved å utvikle en ryggsekk som er beregnet på hverdagsbruk.

Den heter Essential Laptop Backpack, og som navnet bokstavelig talt antyder, har den et design som gir god plass, god komfort og vektfordeling, beskyttelse mot vær og vind og selvfølgelig plass til opptil en 16-tommers bærbar PC.

Du kan sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor for å se hva vår egen Magnus mener om denne stilige ryggsekken og om den bør bli din neste hverdagsveske.