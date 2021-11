Wavetale er tidseksklusivt på Google Stadia

Ordene "Stadia" og "eksklusivitet" blir sjelden slått sammen, men det nylig utgitte actioneventyret Wavetale er et sjeldent unntak. Spillet ble lansert tidligere denne uken uten mye oppmerksomhet, og kan nå fås gratis av Stadia Pro-abonnenter. Det vil imidlertid kun være eksklusivt for Stadia i en begrenset periode, siden det er planlagt å komme til PC og andre konsoller en gang i 2022.

I Wavetale spiller du som en blåhåret hovedperson som har evnen til å gli og løpe over havene, med elementer av eventyr og plattformhopping samt kamper med fiskegarn. Ifølge den offisielle beskrivelsen er oppgaven din her å "redde øyboerne fra mystiske sjømonstre og oppdage hemmeligheter skjult under overflaten".

Traileren for det unike og lovende eventyret finner du nedenfor.