WB Games Montréal-utviklere på tvers av alle disipliner har blitt permittert

Utviklere på tvers av alle disipliner på Gotham Knights og Batman: Arkham Origins studio Warner Bros. Games Montréal ser ut til å ha blitt permittert. Det har ennå ikke kommet noen formell bekreftelse fra Warner Bros. eller av studioet som helhet om betydningen eller størrelsen på utgivelsene, men de har likevel kommet seg over sosiale medier.

Eurogamer fanget kunngjøringen om ansatte som forlater over LinkedIn. De fleste rapporterer at de avsluttet arbeidet hos Warner Bros. Games Montréal sist fredag, den 13. mars. Ettersom Warner Bros. sin spillavdeling har slitt en stund, kan vi se hvorfor den ville komme under gransking fra selskapet som helhet.

I tillegg, med Paramount-avtalen som snart kommer inn, er det mulig at dette dessverre bare er begynnelsen på tap av arbeidsplasser i studioet og andre under WB Games-paraplyen. Vi må se hvordan Warners nye overherrer håndterer spillstudioene de har under sin kontroll.