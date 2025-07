WB-sjef David Zaslav sier at Superman er en del av en "dristig tiårsplan"

HQ

Med Superman som spilte inn hele 217 millioner dollar i åpningshelgen, ser det ut til at Warner Bros føler seg fri til å begynne å feire begynnelsen på en ny æra for DCU. David Zaslav, administrerende direktør i Warner Bros. Discovery, har nemlig kommet med en uttalelse om sine forhåpninger for DCs fremtid.

"For tre år siden ansatte jeg James Gunn og Peter Safran for å tenke nytt og forene den kreative retningen til DC under ett lederteam, ved å puste nytt liv og spenning inn i en av de mest ikoniske historiefortellingsfranchisene i verden. James og Peters forpliktelse til å hedre arven fra DC-universet mens de skaper noe nytt og spennende er inspirert, " skrev Zaslav (via Deadline.)

"Jeg husker mitt første møte med James for tre år siden. Han snakket om hvordan han vokste opp i Missouri og hvordan karakterene i DC-universet ikke bare var historier for ham, de var som hans familie. Hans personlige bånd til DC-heltene var sterkt, og jeg visste da at James var den rette til å gi liv til dem. Hans kjærlighet til DC-verdenen stikker dypt, og den skinner gjennom i hvert eneste bilde.

"I helgen så vi Superman stige til værs da James Gunns lidenskap og visjon kom til live på det store lerretet. Superman er bare det første steget. Bare i løpet av det neste året vil DC Studios introdusere filmene Supergirl og Clayface på kino og serien Lanterns på HBO Max, alt som en del av en dristig tiårsplan. DCs visjon er klar, fremdriften er reell, og jeg kunne ikke vært mer begeistret for det som ligger foran oss."

Vi vet definitivt at det er mange prosjekter på gang i det nye DCU, men hvor mange av dem som vil være knyttet til én fortløpende historie, er uklart. Supergirl ser ut til å være den neste store destinasjonen, men det er sannsynlig at du også må følge med på de nye TV-seriene, som Lanterns, for å få hele bildet.