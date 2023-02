We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie annonsert

Gitt alle de store nyhetene fra titler som Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp og Metroid Prime Remastered i denne ukens Nintendo Direct er det ikke overraskende at We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie fløy under radaren for mange.

Det er en remaster av 2005s anerkjente We Love Katamari, som nå har oppdatert grafikk og flere nye funksjoner. Sistnevnte inkluderer Selfie Mode, Eternal Mode og fem nye Challenges. Bandai Namcos "associate brand manager", Carolyn Chang, begrunner denne nye utgivelsen slik:

"Med lunefullt og unikt gameplay et minneverdig lydspor og et uforglemmelig persongalleri ruller We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie opp alt som gjorde serien til en av de mest elskede til en ny opplevelse som nykommere og mangeårige fans kan sette pris på. Vi er begeistret over å kunne bringe tilbake denne kritikerroste serien og introdusere en ny generasjon spillere til det oppfinnsomme gameplayet og den engasjerende spillverdenen Katamari Damacy."

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie vil bli utgitt 2. juni for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Sjekk ut kunngjøringstraileren og skjermbildene nedenfor, som tydelig illustrerer at magien fortsatt er der i det unike konseptet.