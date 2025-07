Wednesday kommer tilbake for en tredje sesong også

HQ

Vi teller ned dagene til Wednesday vender tilbake til Netflix, ettersom den andre sesongen av den enormt populære serien, som bare kan måle seg med Squid Game på strømmetjenesten per sesong, vil være tilbake fra 6. august. Men hva med etter denne datoen? Vel, bortsett fra at andre halvdel av sesongen slippes i september, har Netflix også avslørt at serien etter hvert vil komme tilbake med en tredje serie episoder også.

Jepp, streameren har gitt grønt lys for en tredje sesong av Wednesday, med dette satt til å utvide historien og ta den enda lenger inn i det rare og fantastiske. Når vi snakker om å få en sesong 3-fornyelse, har medskaperen og showrunner Alfred Gough uttalt:

"Målet vårt for sesong 3 er det samme som det er for hver sesong: å gjøre det til den beste sesongen av Wednesday vi muligens kan. Vi ønsker å fortsette å grave dypere inn i karakterene våre, samtidig som vi utvider verdenen til Nevermore og Wednesday."

Den andre halvdelen av skaperen/showrunner-duoen, Miles Millar, la deretter til en ekstra kommentar:

"Vi kommer til å se flere Addams Family-medlemmer og lære flere familiehemmeligheter i sesong 3!"

Dette er alt vi har å gå på om Wednesday: Sesong 3, da ingen ytterligere teasere blir presentert, sannsynligvis for å forhindre spoilere for den kommende andre sesongen.