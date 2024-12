Wednesday: Sesong 2 er ferdig filmet

HQ

Vi er på oppløpssiden nå. Etter å ha måttet vente i to år allerede, er det nå bekreftet at den andre sesongen av Wednesday, den populære Netflix-serien med Jenna Ortega i hovedrollen som den sære Addams Family-datteren, er ferdig innspilt og har nå gått inn i postproduksjonsfasen.

Serien har vært under innspilling i noen måneder nå, og hvis den første sesongen er noe å gå etter, kan vi sannsynligvis forvente at etterproduksjonen denne gangen også vil vare i godt 8-10 måneder. Kanskje betyr dette at Netflix vil se på Wednesdays tilbakekomst en gang rundt den skumle sesongen i 2025, noe som betyr at vi forhåpentligvis er mindre enn et år unna å se mer av det som fortsatt er Netflix' største engelskspråklige TV-serie.

Med produksjonen innpakning, har et innlegg blitt delt for å feire øyeblikket, som sier (som per What's On Netflix) :

"Til mine dystre følgesvenner,

"Jeg takker for de mange timene med blod, svette og illevarslende belysning som har gått med til denne produksjonen.

Hvis jeg hadde hatt evnen til å være varm, kunne jeg til og med sagt at det var en glede. Men la oss ikke la oss rive med.

"Evig utakknemlig, Wednesday Addams."

Gleder du deg til Wednesdays tilbakekomst?