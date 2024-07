Wednesday: Sesong 2 sies å være Irlands største opptak noensinne

HQ

Det er bekreftet at den andre sesongen av Wednesday er i produksjon og i ferd med å filme de neste episodene som vil fortsette å fortelle historien om den yngste datteren i alles favorittskumle og sprø familie.

Serien filmes akkurat nå i Irland, og ifølge Variety er dette ikke bare en mellomstor innspilling, det skal være den største innspillingen som noen gang har funnet sted i landet når det gjelder produksjonsutgifter.

Med tanke på at Irland har vært grunnlaget for mange store innspillinger tidligere, inkludert Game of Thrones og Star Wars, viser dette hvor mye penger og ressurser Netflix pøser inn i den andre utgaven for en av sine største serier gjennom tidene.