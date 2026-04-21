Wednesday: Sesong 3 vist i et første bilde

Etter to utrolig populære sesonger er Wednesday nå en av Netflix' største franchiser. Interessen for sesong tre er naturlig nok stor, og i løpet av de siste månedene har vi rapportert om den ene store stjernen etter den andre som har sluttet seg til serien, inkludert Lena Headey, Eva Green og Winona Ryder.

Innspillingen er for tiden i full gang, og tilsynelatende vil historien i det minste delvis foregå i Paris denne gangen. Vi vet dette fordi Netflix Frankrike nettopp delte et bilde fra settet som viser Jenna Ortega stående foran Eiffeltårnet. Dessverre får vi ingen ledetråder om hva som skjer i den franske hovedstaden; bildet er kun ledsaget av bildeteksten: "Fra Paris, med frykt."

Vi får nøye oss med dette en liten stund til. Den tredje sesongen av Wednesday forventes å ha premiere i 2027, men ingen spesifikk dato er kunngjort ennå.