Weird West blander Dishonored og Red Dead i januar

HQ

Kort tid etter å ha gjort seg ferdig med Dishonored og Prey annonserte Arkane-grunnleggeren Raphael Colantonio at han ville ta seg en pause fra spillindustrien for å fokusere på familien. To år senere kom han tilbake ved å avduke sitt nye studio og dets første spill. Etter lang tid med venting vet vi endelig når resultatet kommer.

Dette siden Wolfeye Studios nå har gitt oss en ny gameplaytrailer fra Weird West som i tillegg til å vise mer av hvordan utviklernes fokus på "realistisk simulering" vil gi oss en meget spesiell opplevelse i det ville vesten avslører at spillet vil slippes den 11. januar.

Kort sagt ønsker de at nærmest alt vi kan tenke oss er mulig å gjøre i ulike situasjoner faktisk går an, så det skal bli spennende å se om det vesle studioet klarer dette like godt som store Arkane og Bethesda.