Werewolf: The Apocalypse - Earthblood kommer i februar

Rollespilluniverset kalt World of Darkness er et stort et, og hvis du trodde det eneste spillet som brukte kilder fra dette var Paradox' Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, så tar du feil. Utvikleren Cyanide Studio jobber på en action-RPG basert på en annen del av World of Darkness, nemlig Werefolf: The Apocalypse.

Spillet, som bærer navnet Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, ser ut til å by på akkurat riktig mengde blodig og intens action som en kan forvente av et spill om varulver, og det begynner virkelig å ta form. I en ny trailer avsløres lanseringsdatoen for spillet (som egentlig var planlagt å komme i år), og det kommer til PC (via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series X den 4. februar neste år.

Sjekk ut traileren nedenfor.