Wes Anderson får sin streaming-debut i september

Vanligvis er Wes Andersons filmer først og fremst forbeholdt kinolanseringer. Regissøren har aldri ønsket å lansere en av filmene sine på en strømmetjeneste før kino, men for den kommende kortfilmen, The Wonderful Story of Henry Sugar, blir dette ikke tilfelle.

For Netflix har nå kunngjort at etter en svært begrenset kinolansering fra 20. september, noe som høres ut som om kortfilmen ikke vil bli vist på mange kinoer rundt om i verden, vil The Wonderful Story of Henry Sugar debutere på Netflix en uke senere, 27. september.

Vi mangler fortsatt en trailer for denne kortfilmen, men vi vet at prosjektet vil ha blant andre Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel og Richard Ayoade i hovedrollene. Når det gjelder plott-synopsis, er dette som følger:

"En elsket novelle av Roald Dahl om en rik mann som får høre om en guru som kan se uten å bruke øynene, og som deretter setter seg fore å mestre ferdigheten for å kunne jukse i pengespill."

Kommer du til å se The Wonderful Story of Henry Sugar på kino eller på Netflix?