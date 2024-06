Wesley Snipes gjør narr av nye Blade etter at filmen mistet sin andre regissør

Ettersom filmer har en tendens til å ta mye kortere tid å produsere enn videospill er det ikke så ofte vi bruker begrepet utviklingshelvete, ettersom det er uvanlig at en film er i produksjon i mer enn et par år. Men det finnes unntak, som Francis Ford Coppolas Megalopolis som tok 40 år å lage, og Marvel Cinematic Universe's Blade som ser ut til å være på vei til å bli et annet godt eksempel.

For filmen der en halvvampyr skal kjempe mot helvetesyngel og andre vampyrer, står ironisk nok overfor sitt eget produksjonshelvete. Det har vært en rekke forskjellige navn knyttet til filmen som manusforfatter, regissør, produsent og så videre, hvorav de fleste har abdisert fra prosjektet enten på grunn av planleggingskonflikter eller kreative forskjeller, og nå, til tross for planer om innspilling i løpet av de kommende månedene, har enda en regissør gått videre fra filmen.

Yann Demage har forlatt regissørstolen, og spørsmålet er hvem som skal overta den, og om filmen faktisk vil klare å komme i gang med innspillingen som planlagt, eller om enda en forsinkelse er i vente.

Denne ganske morsomme situasjonen har fått den opprinnelige Blade, Wesley Snipes, til å ta til X for å gjøre narr av filmen, og sa: "Blade, lordylordylordy folk leter fortsatt etter den hemmelige sausen, kjører snøscooter i trafikken, ganske tøft. Dagvandrere får det til å se lett ut, ikke sant?"

Med alle disse endringene i tankene, har du fortsatt store forhåpninger til den Mahershala Ali-ledede Blade filmen?