Western Digital er i ferd med å gi ut et billigere lagringsalternativ for Xbox Series

Western Digital, den anerkjente leverandøren av lagringsløsninger, ser ut til å ha en ny linje med lagringsenheter for Xbox Series S / X som er billigere enn de tilgjengelige tilbudene fra Seagate.

WD Black C50 1TB Expansion Card vil gi spillere ekstra lagringsplass for konsollene sine slik at de kan lagre flere spill og apper uten å bekymre seg for å gå tom for plass. Minnekortet - som ikke er annonsert ennå - fikk en butikkside på Best Buy i løpet av helgen, men da dette ble oppdaget på sosiale medier, ble det raskt fjernet. Det er priset $ 179,99, som er $ 40 billigere enn det sammenlignbare alternativet fra Seagate.

Microsoft valgte proprietære minneutvidelseskort denne generasjonen som løsningen for å utvide lagringsplassen på Xbox Series S/X. Selv om dette er et veldig brukervennlig og praktisk alternativ som også enkelt lar deg ta det mellom flere konsoller er det også langt dyrere enn Sonys alternativ til PlayStation 5 (standard M.2 SSD). Å få mer konkurranse på dette området er en kjærkommen endring.

Sjekk ut tweeten nedenfor for bilder og informasjon om dette uannonserte kortet fra Western Digital.