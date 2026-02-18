Western Digital har allerede solgt ut alle harddisker for 2026

HQ

Beklager til alle som ønsker å oppgradere PC-lagringen sin i nær fremtid. Western Digital, et av de største merkene der ute for harddisker, SSD-er og andre lagringsalternativer, har kunngjort at de allerede har utsolgt for harddisker for 2026.

Dette kommer fra selskapets administrerende direktør Irving Tan, som i en nylig inntjeningssamtale (via Tom's Hardware) bekreftet at det er langsiktige avtaler på plass for de neste par årene. Den primære årsaken til det nesten umiddelbare utsalget og det store etterslepet er datasentre, ettersom etterspørselen fra AI-sektoren fortsetter å vokse på et stadig mer bekymringsfullt nivå for forbrukerne.

Vi kan imidlertid forstå hvorfor selskaper som WD, Nvidia og AMD først og fremst fokuserer på bedriftskunder og skyen, ettersom det er her mesteparten av virksomheten kommer fra nå for tiden. VP for investorrelasjoner Ambrish Srivastava sa at 89% av Western Digitals inntekter kom fra Cloud-virksomheten, mens bare 5% ble forårsaket av forbrukersektoren.

Det er en vanskelig pille å svelge for forbrukere som bare prøver å ha rimelige PC-deler, men virksomhetene vil følge pengene. Akkurat nå satses alt på AI-sektoren og datasentre som en hest som garantert kommer til å vinne et løp. Men som vi vet i tippeverdenen, er ingenting sikkert.