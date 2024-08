Western Digital kunngjør ny offisielt lisensiert 8 TB SSD for PS5

HQ

Det er et naturlig skritt for de fleste spillere å ta før eller senere på konsoller. I takt med at spillene blir større og større og det digitale markedet øker i forhold til fysiske medier, har mange av oss allerede behov for å bruke nett for å utvide lagringsplassen på konsollene våre. Nintendo Switch støtter allerede microSD opptil 2 TB (selv om det ennå ikke er kommersielt tilgjengelig), mens vi frem til nå ikke har kjent til det reelle omfanget av SSD-er i Xbox-serien og PS5. Microsoft har proprietær og patentert utvidelsesstøtte, mens PS5 valgte en M.2-standard, som åpnet for mange flere alternativer i markedet. Og nå får vi vite om den største disken Western Digital har klart å lisensiere med Sony PlayStation, slik at du aldri vil gå tom for plass på konsollen din.

WD_BLACK SN850P NVMe SSD8TB 8TB har nettopp blitt avduket, et beist som komfortabelt kan romme opptil 200 PlayStation 5-spill. Denne disken leveres som standard med en spesialdesignet, optimalisert kjøleribbe, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å legge til en når du installerer den i konsollets interne M.2-spor.

"Vi er veldig stolte over å utvide vårt WD_BLACK SN850P-sortiment for PlayStation 5-konsollen for å møte kapasitets- og ytelsesbehovene til dagens spillere", sier Susan Park, visepresident for forbrukerprodukter og strategiske allianser hos Western Digital. "Med den offisielt lisensierte 8 TB WD_BLACK SN850P har spillere nå mer lagringskapasitet og kan fortsette å spille i trygg forvissning om at spillopplevelsen ikke vil bli avbrutt av ventetidsproblemer.

Denne ultimate (hvis du spør oss) lagringsløsningen for PS5 er selvfølgelig ikke billig: WD_BLACK SN850P NVMe SSD på 8 TB er tilgjengelig nå fra Western Digitals nettsted for €875,99, og med det nåværende tilbudet får du en gratis måned med PlayStation Plus Premium (i tilfelle du virkelig vil teste dens evner).

Du må kanskje spare litt, men er du interessert i dette SSD-lagringsmonsteret?