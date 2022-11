Westworld kansellert - Får ikke femte sesong likevel

HQ

Man kan vel trygt si at seertallene til Westworld har stupt for hver sesong som har gått, men personlig synes jeg fjerde sesong var en opptur etter den tredje. Derfor hadde jeg ikke noe imot at slutten indikerte at mer var på vei. Dessverre får vi ikke en skikkelig slutt.

En rekke amerikanske medier avslører at Warner Bros. og HBO har bestemt seg for å ikke lage en femte sesong av Westworld og i stedet kansellere serien.

Et riktig valg eller burde de fått lov til å avslutte som ønsket med en femte sesong?