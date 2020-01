Westworld Season 3-trailer avslører premiere i mars

Traileren vi fikk fra tredje sesong av Westworld under fjorårets San Diego Comic-Con gjorde det ganske klart at ting ikke akkurat vil gå fredfullt for seg etter avslutningen på sesong to, men dessverre fikk vi ikke en mer spesifikk premieredato enn 2020. Nå har vi både fått en eksakt dato og en rask oppsummering av hva som skal ha skjedd mellom sesong to og tre.

Den nyeste traileren HBO har gitt oss avslører at Westworld 3 Season 3 starter den 15. mars, samtidig som at den viser oss en interessant tidslinje fylt med noen ganske viktige hendelser som hvordan ting kunne bli såpass ille utenfor parkene.

Jeg har også inkludert SDCC-traileren i tilfelle du ikke fikk sett den forrige sommer eller bare har glemt den.

