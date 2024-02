Westworld-stjernen hjemsøkes av den nedlagte seriens manglende avslutning

For mange av oss leverte HBOs Westworld en av de beste første sesongene på TV, for så å falle ned på et middelmådig nivå da vi rømte fra den dystopiske parken og vendte tilbake til den virkelige verden.

Mange fans er imidlertid fortsatt sinte over at serien ble lagt ned, og selv hovedrolleinnehaveren lurer på hva som ville ha skjedd med karakteren hennes til slutt. Evan Rachel Wood spilte Dolores, androiden som først fikk bevissthet i Westworld, og som avgjorde menneskehetens skjebne på slutten av sesong 4. Det var imidlertid fortsatt potensial for en femte og siste sesong, men HBO fornyet dessverre ikke serien.

"Det var knusende på mange måter, for først og fremst forteller de oss ikke hvor serien er på vei. Vi ble bare alltid fortalt at vi vet hvordan serien slutter da vi begynte", sier Wood. "De skrev ikke serien etter hvert som vi begynte. De hadde en idé, og vi satt bare og ventet på å se og høre hva konklusjonen var. Hva det hele betydde."

"Jeg spurte skaperne etter at serien ble avlyst: 'Kan dere være så snille å fortelle meg hvordan det kommer til å ende?'. Og det ville de ikke fortelle meg", fortsetter hun. "Jeg tror det er fordi, jeg vet ikke, kanskje vi på en eller annen måte, i en eller annen iterasjon, kommer til å avslutte den, men jeg vet fortsatt ikke. Det holder meg fortsatt våken om natten."

