Westworld-skaperne lager Fallout-serie for Amazon

Starten av juli skal visst huskes for å bringe mange velkjente spillfranchiser til TVene våre, for her kommer dagens andre serie-nyhet.

Amazon Studios kan nemlig avsløre at de har skaffet seg rettighetene til å lage en serie basert på Fallout-universet sammen med Jonathan Nolan og Lisa Joys Kilter Films. For de av dere som ikke vet det er dette ekteparet som også står bak Westworld-serien, og når de på toppen av det hele skal få hjelp fra Bethesda er det jo lov å håpe at dette blir noe bra.