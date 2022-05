Westworld-trailer avslører at sesong 4 starter i juni

HQ

De to første sesongene av Westworld er noe enhver som liker LOST og andre mystikk-fokuserte serier bør få med seg, for jeg vil helt klart si at de to leverer glimrende drama og action. Den tredje sesongen har dessverre gått litt i glemmeboken for min del siden jeg føler den mistet litt av sjelen ved å gå helt berserk med tidshopping og intriger. Disse små feilskjærene var uansett ikke nok til å stoppe meg fra å være spent da tredje sesong åpenbart la opp til en fortsettelse, så dagens nyhet er meget spennende.

HBO har nemlig offentliggjort en teasertrailer som avslører at fjerde sesong av Westworld kommer til HBO Max den 26. juni. Den får det også til å virke som om vi kan glede oss til å se en rekke kjente fjes innta en ny tidsperiode eller to i parken mens andre fortsetter kampen i den "virkelige" verden.