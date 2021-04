Weta annonserer fet Lara Croft-statue

Du ser på Annonser

Weta Workshop er kjent for å lage utrolig detaljerte statuer fra store franchiser, og nå har de avslørt en statue som heter Lara Croft The Lost Valley for å feire hennes 25-årsjubileum. Her har Lara en klassisk look med flotte detaljer. Den er også enorm med en skala på 1:4 (bredde 40,6 cm x høyde 80 cm x dybde 44,4 cm med en vekt på 12,61 kilo).

Som du sikkert skjønner da er den ikke akkurat budsjettvennlig. Den er prissatt til €1247 (rundt 12,500 kroner) og kan forhåndsbestilles her frem til den 3. mai, med planlagt levering i oktober. Om du vil ha noe skikkelig kult som ikke mange andre kommer til å ha, så har du altså sjansen nå.

Se bilder av statuen samt en video nedenfor.