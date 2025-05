Whac-A-Mole blir filmatisert

Det klassiske Whac-A-Mole -spillet blir til en film. Det bekrefter Mattel, som utvikler prosjektet sammen med TriStar Pictures. Filmen beskrives som en blanding av live-action og animasjon, og den er en del av Mattels pågående initiativ for å bringe flere leker til det store lerretet.

HQ

Mattel-sjef Robbie Brenner kommenterte kunngjøringen og sa :

"Whac-A-Mole er mer enn et spill. Det er en lattervekkende kamp om reflekser som har skapt glede og litt kaos for familier i fem tiår. Vi gleder oss stort til å samarbeide med TriStar Pictures for å forvandle den ikoniske opplevelsen til en vill, actionfylt tur på det store lerretet."

TriStar uttrykte også begeistring for prosjektets potensial. En representant for studioet sa:

"Mattel fortsetter å skape innvirkning med filmene sine, og Whac-A-Mole er ikke noe unntak - et merke som har vært i kultur i generasjoner. Vi ser frem til å samarbeide med dem for å gi publikum en ny, uventet versjon av denne absolutte klassikeren."

Så langt er ingen rollebesetning eller regissør knyttet til filmen, men fra Mattels side vil Elizabeth Bassin og Steve Spohr føre tilsyn med prosjektet, mens Shary Shirazi og Kelseigh Coombs vil gjøre det samme på vegne av TriStar.

Andre kommende leketøysbaserte prosjekter under utvikling inkluderer Rock 'Em Sock 'Em Robots, Magic 8 Ball og Barney.