What Remains of Edith Finch aldersmerket til PS5 og Xbox Series

The Unfinished Swan var et fremragende debutspill som med kreativt design og en rørende fortelling illustrerte at man virkelig burde holde et våkent øye med utvikleren Giant Sparrow.

Det var imidlertid først med What Remains of Edith Finch at de California-baserte studioet virkelig slo igjennom. Det unike spillet har vunnet flere priser siden lanseringen i 2017, og snart kan vi se frem til enda bedre versjoner av det lekre førstepersonseventyret.

Twisted Voxel skriver nemlig at en PlayStation 5- og Xbox Series-versjon av spillet har blitt aldersmerket av taiwanske Game Rating Board. Det betyr som regel at en lansering nærmer seg, så vi kan sannsynligvis se frem til en formell kunngjøring ganske snart.