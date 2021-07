What the Golf? har fått over tusen nye utfordringer gratis

En av grunnene til at Apple Arcade fikk en meget god start var uten tvil at det utrolig underholdende What The Golf? ble sluppet på tjenesten. Med veldig mange merkelige tolkninger av golf har sikkert flere av dere tilbragt mange timer med perlen, og nå blir det nok noen fler.

Oppdateringen kalt "A Hole New World" kan nå lastes ned til Apple Arcade-utgaven av What The Golf?. Denne byr på femti nye baner og over tusen nye utfordringer, så det er bare å prøve ut de nye mekanikkene mens nye, lystige toner kommer ut av høytaleren. Du kan se noen eksempler på disse i videoen nederst.

PC- og Nintendo Switch-eiere kan dessverre ikke begi seg ut på nye eventyr enda, men utviklerne lover at oppdateringen kommer dit også "om noen uker".