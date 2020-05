What The Golf? kommer til Switch neste uke

What The Golf? er et sjarmerende og interessant simulatorspill, som har fÄtt mange gode anmeldelser. Spillet ble originalt utgitt i september 2019 pÄ iOS via Apple Arcade, etterfulgt av en PC-versjon en mÄned senere mens en Switch-versjon ble lovet i 2020.

Men nÄr? NÄ har utvikleren Triband endelig svaret. De annonserte nettopp pÄ Twitter at What The Golf? lander pÄ Switch den 21. mai.

Ikke bare det, de avslÞrte ogsÄ at Switch-versjonen vil komme med en ny 2-player "couch party mode". Hvis du er interessert kan du forhÄndsbestille spillet eller fÄ mer informasjon pÄ nintendo.com.