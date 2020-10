What the Golf? ruller inn på Steam denne måneden

Du ser på Annonser

Etter mer enn et år som Epic Games Store-eksklusivt kommer What the Golf endelig til Steam den 22. oktober. Det artige "ikke golf"-spillet kommer til plattformen med alt av innhold som tidligere er blitt utgitt på andre plattformer, som en lokal 2-player Party Mode (også tilgjengelig via Steam Remote Play Together) og Sporty Sports-innholdsoppdateringen. Det får også en "veldig hemmelig funksjon" som avsløres snart.

Utover PC er spillet også tilgjengelig på Nintendo Switch og Apple Arcade. Nysgjerrig? Besøk Steam nå for å laste ned demoen.