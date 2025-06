Wheel World lanseres på PC og konsoller i juli

HQ

Dette året har allerede vært et helt tydelig eksempel på hvorfor Game Pass er den beste avtalen innen spill. Hvis du liker å spille de nyeste prosjektene, vil den fortsette å fylle den rollen i overskuelig fremtid også, ettersom andre halvdel av 2025 ser ganske stablet ut for tjenesten. Dette er spesielt på grunn av de siste nyhetene fra utvikleren Messhof.

Nidhogg -produsenten dukket opp under den nylige PC Gaming Show for å bekrefte den offisielle utgivelsesdatoen for Wheel World, det kommende åndelige sykkeleventyret som også beskrives som "et avslappet, åpent sykkeleventyr".

Prosjektet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S så snart som 23. juli, og det vil også være en del av Game Pass -biblioteket ved lansering. Dette bekreftes i den nyeste traileren for spillet, som du kan se nedenfor.

For mer om Wheel World, kan du se det offisielle sammendraget her: "Du er Kat, en ung syklist med ett oppdrag: å redde Wheel World fra total kollaps. Utforsk en fantastisk åpen verden fylt med imponerende utsikter, skjulte hemmeligheter og løp som vil sette ferdighetene dine på prøve. Tilpass sykkelen din med et uendelig utvalg av deler, fra elegante speedstere til offroad-dyr - det er ingen grenser for hvordan du kan sykle."