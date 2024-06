While Waiting utforsker kunsten å gjøre ingenting

Verden ser ut til å være i stadig bevegelse. Vi har det alltid travelt, og det kan være en utfordring å sette pris på og leve i øyeblikket. Heldigvis forsøker utvikleren Optillusion Games å lære bort viktigheten av å vente og kunsten å gjøre bokstavelig talt ingenting.

Alt dette er i den kommende tittelen While Waiting. Det er et eventyrspill som tar spillerne gjennom over 100 situasjoner som spenner over et helt liv, fra fødsel til død. Hver av situasjonene er designet for å gi ulike perspektiver på de øyeblikkene vi tilbringer med å vente, og er bygget for å oppmuntre til inaktivitet.

Vi har blitt fortalt at målet er å levere en meditativ reise som fokuserer på "skjønnheten i livets reise", og at hver av de ulike situasjonene byr på skjulte hemmeligheter og oppdagelser å finne, samtidig som de har komiske og alvorlige toner for å matche dobbeltheten i livets øyeblikk.

While Waiting forventes å debutere på PC og mobile enheter en gang i 2025, og du kan se avsløringstraileren for spillet nedenfor.