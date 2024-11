Who Framed Roger Rabbit får ingen oppfølger med det første

HQ

En oppfølger til Who Framed Roger Rabbit? Ja, du leste riktig, for ifølge Robert Zemeckis har et ferdig manus ligget hos Disney i over et tiår. Men sjansene for at det noen gang vil skje er praktisk talt null. Grunnen til det? En av filmens mest ikoniske karakterer er rett og slett for provoserende og edgy.

"Det ligger et godt manus hos Disney, men her er greia: Dette må du vite, og dette vet du - det nåværende Disney ville aldri laget Roger Rabbit i dag. De kan ikke lage en film med Jessica i den."

Jessica Rabbit har dukket opp i Disneys fornøyelsesparker, riktignok ikledd en dekkende trenchcoat. Himmelen forby at unge øyne blir utsatt for "uanstendighet". Men ærlig talt, det er neppe behov for en oppfølger til Who Framed Roger Rabbit - filmen er nesten perfekt som den er. Eller hva synes du?

Ville du ha ønsket å se en oppfølger til Who Framed Roger Rabbit?