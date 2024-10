Wholesome Games vil være vertskap for sin neste showcase før The Game Awards

HQ

Nå som vi har passert midtveis i oktober, har vi som spillere sannsynligvis bare ett siste show fast sirklet i kalenderen vår for 2024: The Game Awards. Showet er planlagt til desember, om morgenen den 13. desember for oss i Europa, og vil for det meste feire det kreative beste av det beste, men vil også se en rekke avsløringer og kunngjøringer, som et siste hurra for det som ser ut til å bli et monster i 2025. Heldigvis kan vi nå også se frem til enda et arrangement rett før dette.

Indieutgiver Wholesome Games har avslørt at det vil være vertskap for sitt neste show noen dager før TGA. The Wholesome Snack: The Game Awards Edition vil skje 10. desember kl 20:00 BST / 21:00 CEST, og når det gjelder hva det vil tilby, blir vi lovet :

"Årets Wholesome Snack vil gi publikum et herlig utvalg av nye trailere, eksklusive kunngjøringer og overraskende verdenspremierer av emosjonelle, resonante spill skapt av uavhengige studioer i alle størrelser og elskede indieutgivere."

Når showet finner sted, kan du gå over her for å se det live.