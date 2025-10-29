Wholesome Snack kommer tilbake i desember med indie-fokusert showcase

HQ

I desember kan vi forvente at The Game Awards kommer tilbake og fungerer som en kombinasjon av en prisutdelingsplattform, men også som et utstillingsvindu for hva bransjen har i vente i 2026 og utover. Vanligvis fokuserer dette showet på høyprofilerte prosjekter, og derfor er det alltid hyggelig at det finnes steder å sette søkelyset på indiespill som kanskje ellers ikke får så mye kjærlighet.

For dette formål, den 9. desember kl. 20:00 GMT/21:00 CET, kan vi forvente at Wholesome Snack showcase kommer tilbake og fungerer som et sted for å fremheve og presentere over 20 kommende indietitler. Beskrivelsen av showet forklarer hva vi kan forvente oss.

"Følg med for å se nyheter om mer enn 20 videospill som inspirerer til optimisme, håp og introspeksjon fra uavhengige utviklere og utgivere over hele verden. Jenny Windom er programleder for Wholesome Snack 2025, og vi får besøk av både nye og velkjente innholdsskapere."

En ytterligere teaser legger til at det også vil være uventede overraskelser, verdenspremierer og eksklusive kunngjøringer. Alt dette vil skje i løpet av et 30-minutters showcase som beskrives som en "ekstremt kuratert" opplevelse.

Kommer du til å sjekke ut Wholesome Snack 2025?