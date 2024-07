Wicked trekker seg fra den kommende kampen mot Moana 2 for å gå inn i colosseum med Gladiator 2

HQ

Det er noen virkelig store filmer som ønsker å debutere i november. Vi har Moana-oppfølgeren som er planlagt til 27. november, og ut fra de siste kinotrendene, som viser at animasjonsfilmer gjør det veldig bra, kan det være et sikkert tips for en veldig stor åpningshelg og kinopremiere. Dette er utvilsomt også grunnen til at Universal har bestemt seg for å fremskynde lanseringen av Wicked: Part One.

I stedet for å gå i kamp mot Moana 2, vil filmatiseringen av det berømte teaterstykket nå utveksle slag med Ridley Scotts etterlengtede oppfølger, Gladiator 2, ettersom de to filmene nå er satt til å ha premiere på samme dato: 22. november.

Som Variety bemerker, er dette sannsynligvis fordi Wicked og Moana 2 begge er musikaler rettet mot en lignende kvinnelig demografisk målgruppe, men uansett vil filmen ha sitt å stri med hvis Gladiator 2 fortsetter å generere interesse og oppmerksomhet i tiden frem til den kommer.

Hva skal du se på premieredagen? Gladiator 2 eller Wicked: Part One?