Wii Shop Channel og DSi Shop er plutselig online igjen

Det så ut som et siste farvel til Wii Shop Channel og DSi Shop da flere spillmedeier i mars rapporterte at de digitale butikksidene for de aldrende konsollene var nede.

Nintendo fortalt den gang at tjenesten var "under vedlikehold", men månedene gikk, og de fortsatte å være nede. Nå rapporterer dog GameXplain at sidene fungerer igjen, fire måneder senere.

Det har ikke vært mulig å kjøpe digitale spill på Nintendo Wii siden 2019, og det vil ikke bli mulig igjen, men Wii Shop Channel brukes fortsatt til å laste ned de titlene man har kjøpt før det. Flere Wii-eiere fryktet derfor at deres digitale bibliotek var tapt for alltid.

Det er fortsatt mulig å handle på DSi Shop gjennom Nintendo eShop på Nintendo 3DS, frem til denne butikksiden legges ned i mars 2023.