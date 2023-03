Wii Sports kan være på vei inn i Video Game Hall of Fame

Hvert år setter The Strong Museum inn et videospill i sin World Video Game Hall of Fame, og anerkjenner en tittel som å ha hatt innflytelse over spillmediet, samt opprettholde popularitet over en lengre periode.

De nåværende finalistene for årets nominerte finner du her, og de inkluderer noen titaner av spillhistorie. Wii Sports, Quake, Age of Empires, Angry Birds og FIFA- og NBA-serien fra EA er alle i gang.

Det vil ikke bare være en nominert som har fått adgang til Video Game Hall of Fame, da vi ser på tidligere innsatte kan vi se fire spill ble innført i 2022. Så det er en sjanse for at favoritttittelen din blant de nominerte i 2023 kommer inn.

For å gjøre den sjansen enda høyere, kan du stemme på din favoritt blant finalistene for å sikre deres plass i Video Game Hall of Fame. Stemmegivning kan gjøres en gang per dag, og slik at du kan skifte stemmeseddelen til din fordel ved å logge inn så ofte.

Hvilket spill synes du bør være i Video Game Hall of Fame?