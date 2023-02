Wild Hearts inviterer oss til å møte karakterene i ny historietrailer

HQ

Denne fredagen, 17. februar, lanseres Wild Hearts, det store monsterjakt-actionspillet som EA og Omega Force tar sikte på å sette en ny vri på Capcoms Monster Hunter-serie med.

Men utover å bli jegere av Kemono må vi beskytte folket i landsbyen Minato og utnytte ferdighetene deres til å utvikle Katakuri, den gamle teknologien for å drepe dyrene. Den nye historietraileren for Wild Hearts viser oss at denne tittelen vil gå utover bare å flytte fra ett jaktoppdrag til det neste, og introduserer oss for mange av birollene som ser ut til å spille en viktig rolle i tittelens historie.

Og for de av dere som er EA Play-medlemmer eller har et Game Pass Ultimate-abonnement kan du nyte en Early Access-prøveversjon av spillet som starter i dag slik at du kan hoppe inn i jakten og få en smak av hva Wild Hearts handler om før lansering.

Sjekk ut traileren nedenfor.