Wild Hearts sin åpne verden er delt inn i soner

Wild Hearts virker å være direkte designet for å utfordre Monster Hunter-serien. Dette betyr også at utvikler Omega Force har kopiert deres tilnærming til en åpen verden slik at den er del inn i soner.

I et intervju med IGN forteller regissør Kotaro Hirata litt om denne strukturen, der han forklarer at hver eneste sone er ganske stor:

"Det er betydelige fordeler i et jaktspill der spilleren jakter gjentatte ganger. Hver adskilt sone er et stort område, og spillere kan nå nesten hvilket som helst punkt i en sone ved å bruke Karakuri, så det er mulig å nyte det som et åpen verden-spill der du aktivt utforsker verdenen."

Spillet har vært under utvikling i fire år, og vi kommer til å se mer gameplay i løpet av de kommende månedene.