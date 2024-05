Will Ferrell skal medvirke i sin aller første komedieserie med manus for Netflix

I går var en stor dag for Golf fans og Netflix-abonnenter, da streameren ikke bare bekreftet at Happy Gilmore 2 kom, men også avslørte at den har tappet Will Ferrell til å spille hovedrollen og til å poppe sitt manuskomedieseriekirsebær i en kommende show om sporten også.

HQ

Serien er kjent som Golf og vil se Ferrell låne ut sine talenter for å gi liv til en fiktiv Golf -legende. Det er ingen ytterligere plottdetaljer, eller til og med omtale av et utgivelsesvindu, men vi vet at den vil ha en første sesong på 10 episoder, og at Ferrell er tilknyttet som medskaper og utøvende produsent.

Når det gjelder de andre navnene som er tilknyttet, vil Ramy Youssef spille hovedrollen, medskape og showrun, mens Josh Rabinowitz er tappet som den tredje og siste medskaperen og også utøvende produsent.

Vil du se Ferrell i denne kommende komedieserien?