Will: Follow the Light slippes i april i år

Våren har kanskje kommet, men hvis du savner kjølige, lange netter og en overskyet himmel (jeg er ikke sarkastisk her, vinteren er virkelig en stemning), bør du sjekke ut Will: Follow the Light, et nytt narrativt eventyrspill som nettopp har bekreftet lanseringsdatoen.

Som avslørt på kveldens Future Game Show, lander TomorrowHead Studios eventyrpuslespill på Xbox Series X/S, PS5 og PC den 28. april. Spillerne vil ta rollen som Will, en fyrvokter som finner ut at en katastrofe har rammet hjembyen hans og at sønnen hans er savnet.

Han legger ut på et oppdrag for å gjenforene Wills familie, og vi guider ham gjennom et farefullt, uforsonlig landskap med realistisk seiling og hundesledemekanikk. I forkant av utgivelsen sa spillets regissør Roman Novikov følgende i en uttalelse :

"Vi er glade for å kunngjøre den nært forestående utgivelsen av Will: Follow the Light. Vi håper at vårt fellesskap og nye spillere vil glede seg over at spillet lanseres så snart, og vi håper at spillerne vil like spillet når det lanseres neste måned til PC, PlayStation 5 og Xbox."