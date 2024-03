Will Forte tror ikke at noen av oss får se Coyote vs. Acme

HQ

Hvis du ikke har fått med deg hele Coyote vs. Acme-dramaet, kan vi si at Warner Bros. skapte en film om Wile E. Coyote, avsluttet produksjonen med en film som gikk utrolig bra, og deretter bestemte seg for ikke å gi den ut for å få penger tilbake via skattesnusk.

Man kan trygt si at det var kjipt for mange av dem som jobbet med filmen. Will Forte, filmens hovedrolleinnehaver, kom nylig med en lang uttalelse på Twitter/X, der han fikk det til å virke usannsynlig at noen andre enn noen få utvalgte vil få se filmen.

"Jeg vet at mange av dere ikke har fått sjansen til å se filmen vår. Og dessverre ser det ut til at dere aldri kommer til å få det", skrev han. "Når alt kommer til alt, kan de som har betalt for denne filmen, selvsagt gjøre hva de vil med den. Det betyr ikke at jeg må like den (jeg hater den faen meg). Eller være enig i den."

Forte sa at han hadde sett filmen, og at den var mye bedre enn han hadde trodd, noe som kanskje ikke er det beste å si etter å ha fortalt folk at de sannsynligvis aldri kommer til å se denne filmen.