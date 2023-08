Will kommer til å stå i sentrum for Stranger Things sesong 5.

HQ

Will er bekreftet å være den sentrale figuren i Stranger Things: Season 5. Som Ross Duffer bekrefter, "er denne følelsesmessige buen for [Will] det vi føler forhåpentligvis kommer til å binde hele serien sammen."

I en samtale med Variety snakket Duffer-brødrene og Noah Schnapp, som spiller Will, om den kommende femte og siste sesongen av suksesserien, og hvordan karakteren blir annerledes denne gangen. "Will er vant til å være den unge, den innadvendte, den som blir beskyttet. Så en del av reisen hans handler ikke bare om seksualitet - det er Will som kommer til sin rett som ung mann", sier Ross Duffer.

Schnapp kom ikke ut før ganske nylig, men han tror at nå som han er mer komfortabel med sin egen seksualitet, vil vi også få se noe av den endringen hos Will. "Jeg tror ærlig talt at måten jeg oppfører meg på i sesong 5 kan bli litt annerledes", sier han. "Jeg vil være fullt klar over hvem jeg er. Når jeg vet alt dette om meg selv og kan investere det i karakteren min, er jeg ærlig talt bare spent."

Gleder du deg til finalen i Stranger Things?