Will Poulter blir visst Adam Warlock i Guardians of the Galaxy Vol. 3

En av scenene som dukker opp i rulleteksten til Guardians of the Galaxy Vol. 2 avslører at Ayesha og resten av Sovereign lager en skapning førstnevnte velger å kalle Adam, så det virket som om Adam Warlock skulle bli med i MCU etter hvert. Nå kan vi ha fått en bekreftelse på dette og altså hvem som har fått rollen.

Deadline sine vanligvis veldig pålitelige kilder avslører at Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch, Midsommar, The Maze Runner og The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader) har blitt hyret inn til å spille Adam Warlock i Guardians of the Galaxy Vol. 3. Noe mer enn det kan de ikke si, så vi får bare se hvordan den "perfekte skapningen" introduseres og slik om et år eller noe siden produksjonen ikke skal starte før i november.