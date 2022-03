Will Smith og Michael B. Jordan lager ny I Am Legend

HQ

Få filmer har klart å underholde noe særlig når det bare én skuespiller på skjermen mesteparten av tiden, men personlig synes jeg at I Am Legend imponerer selv om Will Smith tilbringer veldig mye av tiden alene på skjermen med en hund. Derfor er denne annonseringen veldig spennende.

Anthony D'Alessandro fra Deadline avslører at Will Smith (Men in Black og The Fresh Prince of Bel-Air) og Michael B. Jordan (Black Panther og Creed) skal lage en ny I Am Legend-film sammen med forfatteren Akiva Goldsman (I Am Legend og The Da Vinci Code). Kildene til D'Alessandro aner ikke hva historien vil gå ut på siden dette visstnok holdes ekstremt hemmelig, men hevder at nærmest alle kontrakter allerede er signert, så filmen blir mest sannsynlig en realitet. Dermed er det lov å håpe at vi får en slutt alle kan være enige om er god denne gangen.