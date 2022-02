Will Smith vil se "The Ayer Cut" av Suicide Squad

HQ

At vi endelig skulle få Zack Snyder sin utgave av Justice League førte selvsagt til at mange kom både med ønsker og spøker om hvilke andre filmer burde få samme behandling. En av filmene som har blitt mest nevnt er helt klart Suicide Squad, og nå får folk blod på tann.

På den røde løperen til Bel-Air har Variety fått snakke med Will Smith, som spilte Deadshot i filmen, og han sier følgende etter å ha blitt spurt om han vil se den såkalte "The Ayer Cut"-utgaven av Suicide Squad:

"La meg fortelle deg. Det er veldig mye som ble liggende på gulvet av Suicide Squad, så jeg liker det. Jeg elsker den verdenen. Jeg elsker hva som ble skapt i begge utgavene, så jeg ville absolutt elsket det."

For de som ikke vet det har Suicide Squad-regissøren David Ayer og flere av skuespillerne fortalt at produsentene og Warner Bros. nærmest tvang dem til å endre veldig mye på filmen etter blant annet suksessen Deadpool opplevde. Sjefene følte at humor ville passe bedre, mens Ayer i utgangspunktet hadde sett for seg en mørkere, mer dramatisk utgave enn den vi endte opp med.

Tror du denne utgaven kunne blitt mye bedre enn originalen?