Will Smiths filmer settes på pause etter Oscar-skandalen

Det tok ikke mange minuttene etter Will Smiths drastiske beslutning om å innta scenen og klaske til programleder Chris Rock i fleisen under Oscar-gallaen i forrige uke, før fremtredende stemmer og selskaper bestemte seg for å ta et oppgjør mot ham og handlingene hans.

Og nå begynner vi virkelig å se konsekvensene. Som The Hollywood Reporter kan fortelle har Sony bestemt seg for å legge sin kommende film Bad Boys 4 på is. Og dette er ikke det eneste prosjektet som påvirkes, ettersom Netflix angivelig har bekreftet at de setter alle Smiths tre planlagte prosjekter Fast & Loose, The Council og Bright 2 på pause.

Will Smiths neste film er Emancipation som lanseres på Apple TV+ senere i år, en film som kostet Apple 130 millioner dollar for å få distribusjonsrettighetene. Om de drøyer det eller endrer noe som resultat av skandalen er fortsatt uvisst.

