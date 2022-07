William Shatner bekreftet for Masters of the Universe: Revelation

HQ

San Diego Comic Con er i gang og er tilbake for fullt etter noen kjipe pandemiår. I går ble det holdt et Masters of the Universe 40-årsjubileumspanel med mange kunngjøringer om Netflix-serien Masters of the Universe: Revelation, som er i ferd med å få en andre sesong.

Det ble igjen bekreftet at den andre sesongen vil fokusere på He-Man i stedet for Teela, sistnevnte var noe som virkelig skuffet fansen den første sesongen. Skaperen Kevin Smith uttalte spesifikt at det vil være "all about He-Man vs. Skeletor", mens han senere også lat til at det vil være "incredibly moving".

Den kanskje største nyheten var imidlertid at den originale Captain James T. Kirk fra Star Trek, William Shatner, slutter seg til det allerede stjernespekkede ensemblet av skuespillere. En annen person som er involvert i dette prosjektet er Mark "Luke Skywalker" Hamill som spiller Skeletor, noe som betyr at vi endelig får en serie som involverer begge disse sci-fi-legendene.