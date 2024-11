Willow vil bli utgitt på 4K Blu-ray den 10. desember

For de av oss som vokste opp på 80- og begynnelsen av 90-tallet, står George Lucas og Ron Howards episke fantasyfortelling som noe av det fineste som noen gang er fanget på film. Mens Disneys forvrengte TV-serieversjon allerede har gått i glemmeboken, er originalfilmen fortsatt et mesterverk den dag i dag. Og nå, akkurat i tide til jul, får Willow en 4K Blu-ray-utgivelse den 10. desember. Og selv om utgaven ikke ser ut til å inneholde noe nytt bonusmateriale, vil de nyrestaurerte opptakene (forhåpentligvis) skinne like klart som Betlehemsstjernen.

Kunne du tenke deg å kjøpe Willow i 4K, og hva er dine beste minner fra filmen?